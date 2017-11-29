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В новогодние праздники будут курсировать дополнительные поезда

Новости
В новогодние праздники будут курсировать дополнительные поезда


С 28 декабря по 9 января для обеспечения перевозок пассажиров в предстоящие новогодние и рождественские каникулы на Приволжской магистрали назначаются дополнительные поезда дальнего следования формирования Приволжского филиала АО "Федеральная пассажирская компания".

Жителям трех регионов, входящих в зону ответственности ПривЖД, предлагают воспользоваться сразу несколькими новыми маршрутами. Вот их полный список:

Поезд №563/564 сообщением Саратов – Москва – Балаково: отправление из Саратова 28, 29 декабря в 08:15, прибытие в Москву 29, 30 декабря в 04:00, отправление из Москвы 29, 30декабря в 12:19, прибытие в Балаково 30, 31 декабря в 14:53.

Поезд №563/564 сообщением Балаково – Москва – Саратов: отправление из Балаково 7 января в 18:02, прибытие в Москву 8 января в 15:15, отправление из Москвы 9 января в 01:10, прибытие в Саратов 9 января в 19:18.

Поезд №535/536 сообщением Саратов – Москва: отправление из Саратова 28 декабря в 05:42, прибытие в Москву 29 декабря в 03:50. Отправление из Москвы 29 декабря в 11:18, прибытие в Саратов 30 декабря в 01:55.

Поезд №259/260 сообщением Москва-Астрахань отправление из Москвы 29 декабря в 22:40, прибытие в Астрахань 31 декабря в 05:06.

Поезд №583/584 сообщением Саратов – Адлер: отправление из Саратова 2 января в 06:50, прибытие в Адлер 3 января в 13:40.

Поезд №259/260 сообщением Саратов – Котлас: отправление из Саратова 3 января в 21:42, прибытие в Котлас 5 января в 07:08.

В списке, предоставленном службой корпоративных коммуникаций ПривЖД, значатся не только новые поезда, но и дополнительные рейсы уже знакомых маршрутов:

Поезд №506/505 сообщением Саратов – Адлер: отправление из Саратова 5 января в 23:13, прибытие в Адлер 7 января в 06:06. Отправление из Адлера 3, 7 января в 21.09, прибытие в Саратов 5, 9 января в 05.50.

Поезд №485/486 сообщением Саратов – Москва: отправление из Саратова 4, 6 января в 20:36, прибытие в Москву 5, 7 января в 14:28.

Время прибытия и отправления поездов – московское.

Фото http://www.advert-prior.com