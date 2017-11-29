В Волжском районе пройдет более 80 новогодних мероприятий

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В ходе мероприятия было отмечено, что во всех образовательных учреждениях района запланированы новогодние утренники, праздничные мероприятия, дискотеки, тематические вечера.27 декабря на Набережной Космонавтов будет организована спортивно-развлекательная программа для детей и их родителей "Снежные забавы", а на Славянской площади – спортивно-игровая программа "Забавы дедушки Мороза".28 декабря на ледовой площадке возле ФОКа "Юбилейный" состоится праздничное представление "С Новым годом, Волжский район!" для жителей микрорайонов Юбилейный и Изумрудный. Это мероприятие проводится уже третий год и собирает более тысячи участников.29 декабря в саду "Липки" на территории детского игрового комплекса будет организована игровая развлекательная программа для детей и их родителей.В период новогодних каникул на открытых площадках Волжского района будут проводиться мероприятия для всей семьи. Самыми яркими из них станут зимний праздник "Серебряный конек", который состоится 3 января на катке возле ФОК "Юбилейный", и традиционные Веселые старты "Мы-чемпионы!" среди команд школьников Волжского района. Они пройдут 5 января на хоккейной коробке, установленной на Театральной площади.Проведение Рождественской Елки с просмотром спектакля "Вслед за рождественской звездой" традиционно планируется в Русской православной классической гимназии им. преподобного Сергия Радонежского 11 января.Всего в рамках празднования новогодних и рождественских праздников в Волжском районе пройдет более 80 развлекательных культурно-массовых и спортивных мероприятий, в которых примут участие свыше 50 тысяч человек. Об этом сообщает пресс-службы Волжской администрации.