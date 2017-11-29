Саратовцев приглашают на творческий вечер драматурга Ксении Степанычевой

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По информации организаторов, Ксения Степанычева – талантливый драматург, сценарист, лауреат премии "Дебют" (2012 г.) в номинации "Драматургия", обладатель первой премии Всероссийского конкурса драматургов "Действующие лица – 2004". Она является автором сценария фильма "…В стиле jazz", снятого режиссером Станиславом Говорухиным, соавтором сценария фильма "Weekend – Уик-энд", снятого тем же режиссером.Ее пьесы с аншлагами идут на разных площадках по всей стране. Они также есть в репертуаре Саратовского театра драмы имени Слонова и ТЮЗа Киселева.- Меня больше всего интересует обычная жизнь обычных людей, в которой, как мы все прекрасно знаем, много смешного, грустного, важного, нелепого, прекрасного, бессмысленного и, вообще, всего. Наша с вами общая жизнь, которая никогда больше не повторится. Поэтому мне хочется ее зафиксировать, сохранить и выразить себя при этом, так как это именно мой взгляд на нашу жизнь, – рассказала Ксения в одном из интервью.В рамках вечера прозвучат фрагменты из пьес Ксении Степанычевой.