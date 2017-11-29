В регионе продолжится реализация проекта "ГТО всей семьей"
В 2017 году в нем приняли участие более 40 семей.
По информации министерства образования области, серия мероприятий в рамках данного проекта пройдет и в 2018 году.
В частности, в рамках проекта будет проведен конкурс по номинациям "Лучшая организация работы по привлечению семей к сдаче нормативов (испытаний) ВФСК ГТО на уровне региона", "Лучшее массовое мероприятие для семей с детьми по продвижению ВФСК ГТО", "Лучший сценарий публичного праздника по продвижению ВФСК ГТО среди семей с детьми", "Лучшее освещение в СМИ детско-родительского мероприятия по сдаче нормативов (испытаний) ВФСК ГТО".
Заявки на конкурс принимаются до 1 февраля 2018 года.
Победители будут награждены дипломами и ценными подарками.