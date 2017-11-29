Саратовец обвиняется в убийстве матери
Дело, возбужденное по данному факту, передано в суд.
По информации СУ СКР по Саратовской области, преступление было совершено 5 сентября текущего года. В утреннее время между 49-летним мужчиной и его 82-летней матерью произошел конфликт. Его причиной послужили претензии пенсионерки по поводу образа жизни сына.
По данным следствия, в ходе ссоры обвиняемый нанес матери множественные удары ножом в область головы, шеи, туловища и верхних конечностей. От полученных повреждений потерпевшая скончалась на месте.
В настоящее время уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.
Фото http://www.kolmovo.ru