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Саратовец обвиняется в убийстве матери

Новости / ЧП
Саратовец обвиняется в убийстве матери


Дело, возбужденное по данному факту, передано в суд.

По информации СУ СКР по Саратовской области, преступление было совершено 5 сентября текущего года. В утреннее время между 49-летним мужчиной и его 82-летней матерью произошел конфликт. Его причиной послужили претензии пенсионерки по поводу образа жизни сына.

По данным следствия, в ходе ссоры обвиняемый нанес матери множественные удары ножом в область головы, шеи, туловища и верхних конечностей. От полученных повреждений потерпевшая скончалась на месте.

В настоящее время уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

Фото http://www.kolmovo.ru