В области продолжается месячник безопасности на водных объектах

просмотров: 91

- Сезон навигации закрыт. В связи с понижением температуры в регионе наступает период ледостава. Именно в это время на водных объектах особенно возрастает риск гибели людей. Основными причинами трагических случаев становятся незнание, пренебрежение или несоблюдение элементарных мер безопасности, - прокомментировал начальник отдела ГИМС Главного управления МЧС России по Саратовской области Роман Сулейманов.По информации пресс-службы регионального управления МЧС, месячник включает в себя комплекс мероприятий, в которых принимают участие не только специалисты МЧС России, но и представители администраций местного самоуправления и другие ведомства и организации.Инспекторы ГИМС проводят профилактические рейды, следят за тем, чтобы рыбаки-любители не выезжали на акваторию, напоминают гражданам, что выход на лед в период его образования категорически запрещен, раздают памятки с указанием телефонов экстренных служб.Кроме того, инспекторы ГИМС проводят со школьниками и студентами занятия и уроки по безопасности на воде. Во время бесед они рассказывают ребятам, как действовать в экстремальной ситуации, если кто-то терпит бедствие на воде.Фото http://mchs22.ru