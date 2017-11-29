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В области продолжается месячник безопасности на водных объектах

Новости
В области продолжается месячник безопасности на водных объектах



В его рамках проводятся мероприятия с целью обеспечения безопасности и предотвращения гибели людей на водных объектах в период ледостава.

- Сезон навигации закрыт. В связи с понижением температуры в регионе наступает период ледостава. Именно в это время на водных объектах особенно возрастает риск гибели людей. Основными причинами трагических случаев становятся незнание, пренебрежение или несоблюдение элементарных мер безопасности, - прокомментировал начальник отдела ГИМС Главного управления МЧС России по Саратовской области Роман Сулейманов.

По информации пресс-службы регионального управления МЧС, месячник включает в себя комплекс мероприятий, в которых принимают участие не только специалисты МЧС России, но и представители администраций местного самоуправления и другие ведомства и организации.

Инспекторы ГИМС проводят профилактические рейды, следят за тем, чтобы рыбаки-любители не выезжали на акваторию, напоминают гражданам, что выход на лед в период его образования категорически запрещен, раздают памятки с указанием телефонов экстренных служб.

Кроме того, инспекторы ГИМС проводят со школьниками и студентами занятия и уроки по безопасности на воде. Во время бесед они рассказывают ребятам, как действовать в экстремальной ситуации, если кто-то терпит бедствие на воде.

Фото http://mchs22.ru