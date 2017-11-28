Железнодорожники присоединились к акции "Стоп ВИЧ/СПИД"
Мероприятия в ее рамках пройдут с 27 ноября по 3 декабря и будут приурочены ко Всемирному дню борьбы со СПИДом, который отмечается 1 декабря.
По информации службы корпоративных коммуникаций ПривЖД, холдинг "РЖД" принимает участие в акции уже в четвертый раз. Ряд мероприятий пройдет и на Приволжской магистрали.
В частности, на железнодорожных вокзалах Саратовского, Волгоградского и Астраханского регионов предусмотрены трансляция видео и размещение информационных материалов в залах ожидания и залах повышенной комфортности. Планируется проведение открытых уроков и лекций, дней открытых дверей, посвященных профилактике распространения ВИЧ, просветительских встреч на базе образовательных учреждений, дней информирования работников, молодежи, студентов железнодорожных учебных заведений, воспитанников школ-интернатов ОАО "РЖД".
Фото http://www.28.rospotrebnadzor.ru