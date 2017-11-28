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На форуме «СибЭкоПром-2017» компания «Балтика» поделилась опытом реализации экопроекта

Новости
На форуме «СибЭкоПром-2017» компания «Балтика» поделилась опытом реализации экопроекта


Компания «Балтика», часть Carlsberg Group, выступила активным участником II-го Сибирского эколого-промышленного форума, состоявшегося в Новосибирске 23 ноября. Компания презентовала на конференции опыт реализации проекта «Принеси пользу своему городу», главная цель которого – помочь созданию в стране и каждом отдельном населенном пункте системы раздельного сбора мусора и отходов, обеспечить условия для их переработки. Как следует из проекта, многие горожане и компании поддерживают идею раздельного сбора и готовы участвовать в процессе рециклинга, но необходимо создать соответствующую инфраструктуру для раздельного сбора и переработки упаковки, отходов и мусора.

Представители «Балтики» рассказали о реализации своего проекта на сессии форума «Формирование городской экокультуры». Участники конференции пришли к выводу, что в самое ближайшее время следует решить два ключевых вопроса: сформировать устойчивые навыки раздельного сбора упаковки и мусора у горожан, а также создать и развивать инфраструктуру для организации раздельного сбора.