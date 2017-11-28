Жительница Энгельсского района зарезала приревновавшего ее сожителя

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По информации СУ СКР по Саратовской области, 8 сентября обвиняемая распивала спиртные напитки со своим 40-летним сожителем и его приятелем. Во время застолья мужчина отлучился за спиртным, а после того, как вернулся, стал высказывать сожительнице, оставшейся наедине с его товарищем, претензии на почве ревности. В ходе ссоры женщина схватила нож и ударила им ревнивца в грудь. От полученного ранения потерпевший скончался на месте.В настоящее время уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу. Сообщается, что женщина признала свою вину. Также в управлении отметили, что ранее обвиняемая уже была судима за совершение аналогичного преступления против жизни.Фото http://yugtimes.com