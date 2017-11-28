28 ноября 2017 15:05 ВТОРНИК
Новости
13:28 | 28 ноября
Саратовец обвиняется в убийстве матери
12:35 | 28 ноября
В области продолжается месячник безопасности на водных объектах
11:40 | 28 ноября
Железнодорожники присоединились к акции "Стоп ВИЧ/СПИД"
10:49 | 28 ноября
Жительница Энгельсского района зарезала приревновавшего ее сожителя
09:56 | 28 ноября
На форуме «СибЭкоПром-2017» компания «Балтика» поделилась опытом реализации экопроекта
09:00 | 28 ноября
Саратовские школьники запустят в небо красные шары
18:00 | 27 ноября
Пассажиры могут приобрести билеты в СВ цене от 1999 рублей
17:16 | 27 ноября
По вине нетрезвого водителя произошло массовое ДТП
16:38 | 27 ноября
В Саратове прошел открытый фестиваль "Горница"
15:45 | 27 ноября
Валерий Сурнин: мораль и нравственность – важные составляющие успеха в бизнесе
Объявление
Консультативная юридическая и медицинская помощь лицам, оформляющимся в стационарное учреждение социального обслуживания для престарелых и инвалидов.
Телефон: 8-917-308-51-50.
Вакансия
Редакция приглашает к сотрудничеству
менеджеров по продаже
рекламы на сайт.
Контактный телефон 8-927-226-14-36
Как отдохнуть без лишних вложений
Как бы ни скакал курс евро или доллара, последнее, от чего откажутся россияне, — зимние каникулы. Их, к счастью, никто не отменял. По мнению наших сограждан, в связи с сегодняшней экономической ситуацией в стране туристические агентства и турфирмы, казалось бы, должны были поднять цены на комплексные туры. Однако этого не произошло. Напротив, многие компании, оправдывая доверие своих клиентов, предлагают сейчас довольно выгодные предложения по турам, в том числе и в рассрочку.
Подробнее
Реклама
﻿

Жительница Энгельсского района зарезала приревновавшего ее сожителя

Новости
Жительница Энгельсского района зарезала приревновавшего ее сожителя

Завершено расследование уголовного дела по обвинению ранее судимой 35-летней женщины в убийстве.

По информации СУ СКР по Саратовской области, 8 сентября обвиняемая распивала спиртные напитки со своим 40-летним сожителем и его приятелем. Во время застолья мужчина отлучился за спиртным, а после того, как вернулся, стал высказывать сожительнице, оставшейся наедине с его товарищем, претензии на почве ревности. В ходе ссоры женщина схватила нож и ударила им ревнивца в грудь. От полученного ранения потерпевший скончался на месте.

В настоящее время уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу. Сообщается, что женщина признала свою вину. Также в управлении отметили, что ранее обвиняемая уже была судима за совершение аналогичного преступления против жизни.

Фото http://yugtimes.com