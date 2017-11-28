Саратовские школьники запустят в небо красные шары
Сегодня в 15.30 на Театральной площади Саратова состоится флешмоб, посвященный Всемирному дню борьбы со СПИДом.
В рамках мероприятия, организованного специалистами областной научной универсальной библиотеки и ГУЗ "Центр – СПИД" при поддержке регионального минздрава, около 100 учащихся образовательных учреждений Саратова выпустят в небо шары красного цвета.
По словам организаторов, флешмоб приурочен к Всемирному дню борьбы со СПИДом для привлечения внимания общественности к вопросу заболеваемости ВИЧ-инфекцией.
Всемирный день борьбы со СПИДом ежегодно отмечается 1 декабря. Он учрежден Всемирной организацией здравоохранения с целью повышения осведомленности о распространении ВИЧ-инфекции, а также как день памяти жертв этого заболевания.
Фото http://everydayfaith.ca