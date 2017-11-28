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Пассажиры могут приобрести билеты в СВ цене от 1999 рублей

Новости
Пассажиры могут приобрести билеты в СВ цене от 1999 рублей


Совершить поездку с повышенным комфортом можно будет с 1 декабря по 21 февраля включительно (по отдельным датам), за исключением новогодних праздников.

По информации службы корпоративных коммуникаций ПривЖД, в акции участвуют 126 поездов внутригосударственного сообщения. С их полным перечнем можно ознакомиться на сайте ОАО "РЖД" в разделе "Пассажирам"/"Акции (специальные тарифы)".

Продажа билетов в вагоны СВ по специальным ценам уже открыта. Сообщается, что количество акционных билетов ограничено. Оформить проездные документы по специальным ценам смогут только индивидуальные пассажиры. Условия акции не действуют для организованных групп.

Фото http://dvigist.ru