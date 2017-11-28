Пассажиры могут приобрести билеты в СВ цене от 1999 рублей
Совершить поездку с повышенным комфортом можно будет с 1 декабря по 21 февраля включительно (по отдельным датам), за исключением новогодних праздников.
По информации службы корпоративных коммуникаций ПривЖД, в акции участвуют 126 поездов внутригосударственного сообщения. С их полным перечнем можно ознакомиться на сайте ОАО "РЖД" в разделе "Пассажирам"/"Акции (специальные тарифы)".
Продажа билетов в вагоны СВ по специальным ценам уже открыта. Сообщается, что количество акционных билетов ограничено. Оформить проездные документы по специальным ценам смогут только индивидуальные пассажиры. Условия акции не действуют для организованных групп.
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