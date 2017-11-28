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По вине нетрезвого водителя произошло массовое ДТП

Новости
По вине нетрезвого водителя произошло массовое ДТП



Задержанному грозит арест на срок до 15 суток.

По данным ГИБДД города, на сегодняшний день управление транспортным средством в нетрезвом виде остается одним из наиболее опасных правонарушений, способным повлечь тяжелые последствия. Так, вчера днем на ул. Загороднева 34-летний водитель "Опеля Астра", находясь в состоянии опьянения, при движении нарушил правила маневрирования и допустил столкновение с автомобилями "Фольксваген", "Ниссан", "Хендай" и "ВАЗ-2104". К счастью, никто из участников не пострадал, повреждения получили только транспортные средства.

В ходе проверки выяснилось, что водитель "Опеля" не имеет водительского удостоверения, на него был составлен административный материал по ч.3 ст. 12.8 КоАП РФ, теперь ему грозит административный арест на срок до пятнадцати суток.

Госавтоинспекция предупреждает водителей, что за управление транспортным средством в состоянии опьянения или отказ от медицинского освидетельствования водителю грозит штраф в размере 30 тысяч рублей и лишение права управления транспортными средствами на срок от 1,5 до 2 лет. При повторном нарушении предусмотрена уголовная ответственность с максимальной санкцией – лишение свободы на два года с лишением права управлять транспортными средствами в течение трех лет.

Фото http://arp.by