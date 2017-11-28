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Валерий Сурнин: мораль и нравственность – важные составляющие успеха в бизнесе

Новости
Валерий Сурнин: мораль и нравственность – важные составляющие успеха в бизнесе


Что общего между бизнесом, т.е. зарабатыванием денег, и моралью? Казалось бы, ничего. Особенно в наше время, когда само слово «бизнесмен» у многих ассоциируется исключительно с «пронырливым» человеком, для которого главная ценность – деньги. Между тем, исторически мораль и нравственность играли в развитии настоящего бизнеса самую большую роль. Сама капиталистическая революция в Европе с последующим созданием многочисленных предприятий, развитой банковской системы, торговых организаций стала возможна благодаря деятельности предпринимателей, руководствовавшихся религиозными морально-нравственными принципами.

О том, что именно протестантская этика лежала в основе развития капитализма, писали многие выдающиеся ученые. Жизненные принципы «ранних» капиталистов были пуританскими. Здоровый аскетизм, бережливость и расчетливость в тратах, экономность, рационализм, отсутствие показной роскоши – вот те установки, которым старались соответствовать многие успешные бизнесмены прошлого. Именно это помогло им не только создать, но и сохранить и увеличить свои богатства, передавая по наследству потомкам. В свою очередь, от последних также зависело, насколько эффективно они распорядятся наследием своих предков – будут ли способствовать его преумножению или потеряют, пустившись «во все тяжкие». В этой ситуации именно наличие моральных принципов становилось «щитом», оберегающим бизнесменов от возможного морального, а затем и финансового падения. Спустя столетия эти же принципы остаются актуальными, только уже для современных предпринимателей.

Конечно, и аморальные люди довольно часто добиваются успеха в бизнесе и становятся преуспевающими в финансовом отношении предпринимателями. Но зачастую и бизнес их был криминальный или полукриминальный, связанный с разными нелегальными и мошенническими схемами. Очень часто за головокружительным успехом таких бизнесменов следовали уголовные дела, покушения, а то и убийства. В то же время, бизнес, основанный на соблюдении морально-этических принципов, куда более удачен.

Американский мыслитель и писатель Л. Рон Хаббард в свое время разработал основы учения дианетики, которое получило применение в современном мире, в том числе и многими успешными предпринимателями. Причина такого интереса как раз и заключается в том, что его принципы, совмещающие морально-нравственные аспекты достижения цели в области управления организацией и людьми, позволяют создавать достаточно эффективный бизнес.

Следование моральным принципам в строительстве бизнеса позволяет решить столь важную для многих бизнесменов проблему организации эффективного управления персоналом, подбора кадров. С другой стороны, морально-этические принципы способствуют выстраиванию гармоничных и «ровных» взаимоотношений с партнерами и даже с конкурентами. К бизнесмену, который соблюдает моральные и этические принципы, с уважением относятся даже его конкуренты. Обеспечены и симпатии со стороны коллектива, причем люди, не склонные к усвоению моральных принципов, в таких коллективах не приживаются и покидают их, что также способствует улучшению работы организации.

Честность и порядочность в отношениях с подчиненными, партнерами, конкурентами, рационализм и расчетливость в управлении финансовыми и имущественными ресурсами, помощь нуждающимся – вот те принципы, которые и сегодня способствуют росту прибыльности и доходности любого бизнеса. Тем более в нашем информационном обществе, где очень важную роль играет именно имидж предпринимателя и его организации.

Автор Валерий Сурнин