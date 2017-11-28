В Саратове прошел открытый фестиваль "Горница"
В нем приняли участие более 30 коллективов из Саратова и Энгельса.
Фестиваль национальных праздников, обрядов и исторической реконструкции проводился в нашем городе в четвертый раз. По информации администрации Фрунзенского района, на сцене свои вокальные, танцевальные и театральные таланты демонстрировали фольклорные ансамбли, исторические клубы, студии танца и другие. Членам жюри представили национальные свадебные традиции, "северный танец" и обряд "оживления бубна", детские новогодние колядки и так далее.
Обладателем Гран-при фестиваля ста творческий коллектив школы №2 им. Тихонова. Ребята представили творческую композицию "Конакасы», рассказывающую зрителям о гостеприимстве казахского народа, легендах и традициях. Юные актеры читали стихи казахских поэтов Абая Кунанбаева и Дихана Абилева и выступили с хореографической постановкой "Кочевники".