Под колеса иномарки попала мать с двумя детьми
ДТП произошло сегодня утром на пересечении улиц Симбирцева и Шелковичная.
По информации ГИБДД города, около 8 часов 60-летний водитель "Фольксвагена" нарушил правила дорожного движения и допустил наезд 37-летнюю женщину, которая переходила проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу с сыновьями пяти и трех лет.
Сообщается, что женщина была доставлена в больницу, врачи диагностировали у нее травму головы. Детям госпитализация не потребовалась.
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