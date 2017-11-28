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Под колеса иномарки попала мать с двумя детьми

Новости / ЧП
Под колеса иномарки попала мать с двумя детьми


ДТП произошло сегодня утром на пересечении улиц Симбирцева и Шелковичная.

По информации ГИБДД города, около 8 часов 60-летний водитель "Фольксвагена" нарушил правила дорожного движения и допустил наезд 37-летнюю женщину, которая переходила проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу с сыновьями пяти и трех лет.

Сообщается, что женщина была доставлена в больницу, врачи диагностировали у нее травму головы. Детям госпитализация не потребовалась.

Фото https://bobr.by