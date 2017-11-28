В консерватории состоялся 44-й благотворительный концерт «Грани Истории»
25 ноября в 14.00 в Большом зале консерватории состоялся 44-й благотворительный концерт «Грани Истории» Проекта Детской школы искусств № 8 «Орган – в подарок детям» для 450 воспитанников детских домов и интернатов, коррекционных школ и детей из малообеспеченных семей г. Саратова.
Данное мероприятие было посвящено 520-й годовщине утверждения символа России – Государственного герба Российской Федерации. В театрализованном представлении в исполнении фольклорного ансамбля «БАЛАГАН» под руководством Александра КУРИЛЕНКО, хореографического ансамбля "Вдохновение" ДШИ № 2, сводного хора ДШИ № 1, вокального ансамбля колледжа искусств и студентов театрального института СГК им. Л.В. Собинова предстала история России с XY века до нынешних дней. В ансамбле с американским органистом Дж. Эмбри выступили лучшие пензенские молодые певцы - лауреат Международных конкурсов, лауреат Премии Губернатора Пензенской области, Абсолютный победитель Российского проекта "Будущее России", обладатель бронзовой медали Дельфийских игр-2016 Мария МОРДОВИНА и Лауреат Премии Президента России, Обладатель Золотой медали Дельфийских игр-2017, Лауреат премии «Молодые дарования России»Анна БИЗЯЕВА.
За 11 лет концерты Проекта посетили более 15000 детей.