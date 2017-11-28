Житель Энгельса обвиняется в убийстве бывшей сожительницы

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По данным следствия, 24 ноября 2017 года обвиняемый, не имеющий постоянного места жительства, пришел к своей бывшей 60-летней сожительнице, проживающей в частном домовладении на территории Энгельсского района, и попросил впустить его переночевать. Хозяйка жилища согласилась и разрешила ему остаться на ночь в помещении бани. На следующий день женщина попросила гостя покинуть территорию домовладения, однако последний не спешил уходить, в связи с чем между ними произошел конфликт. В ходе ссоры мужчина нанес бывшей сожительнице не менее 9 ударов ножом в шею и туловище. От полученных ранений потерпевшая скончалась на месте.В настоящее время злоумышленник задержан, он дал признательные показания. Решается вопрос об избрании ему меры пресечения в виде заключения под стражу. Проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего, назначен ряд судебных экспертиз. Расследование уголовного дела продолжается, - сообщает пресс-служба СК РФ по Саратовской области.