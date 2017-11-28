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На 26-ом Международном органном фестивале состоится большой новогодний праздничный концерт «Старый новый год по-немецки»

Новости
На 26-ом Международном органном фестивале состоится большой новогодний праздничный концерт «Старый новый год по-немецки»

13 января 2018 года на 26-ом Международном органном фестивале в Большом зале Саратовской консерватории состоится большой новогодний праздничный концерт «Старый новый год по-немецки» с участием немецкого органиста Джулиана Бевига, оперного сопрано Ольги Алакиной и «ангельских голосов» - Концертного детского хора Губернского театра хоровой музыки.

Джулиан Бевиг родился 31 августа 1969 года в столице Перу – Лиме. Первые уроки игре на органе брал у кафедрального органиста КёльнаAndreasMeisner. Закончил курс обучения соборной музыки в консерватории города Эссен (Германия). Стажировался 3 года исполнению романтической органной музыке в Роттердамской консерватории (Нидерланды). Лауреат международных конкурсов органистов в Германии, Франции и Нидерландах как органист и импровизатор. Гастролирует по Европе, США и Австралии. Преподавание органа в Кёльнской высшей школе музыке совмещает с должностью главного органиста в соборе «Святого ангела» в г. Валенсии (Испания).

В исполнении Дж. Бевига сольная органная классика Баха, Видора, Франка, Дюруфле и Вьерна продолжится пением при свечах трёх популярных «АВЕ МАРИЙ» Сен-Санса, Шумана и Смирнова Концертным детским хором Губернского театра хоровой музыки, а также популярных рождественских католических песенпрекрасным саратовским сопрано Ольгой Алакиной. Звуки детских голосов, обращающихся к Деве Марии, как ангельский глас наполнят торжеством Нового года зал консерватории и сердца зрителей наполнятся любовью, миром и доброй волей.