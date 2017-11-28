Во время пожара на 3-ем Совхозном проезде у трех человек случился гипертонический криз

просмотров: 105

В минувшую субботу на пульт «01» г. Саратов поступил сигнал о пожаре в жилом доме на 2 хозяина на 3-ем Совхозном проезде. Площадь пожара составила 45 кв.м. На тушение выезжали 3 единицы техники, 12 человек личного состава. На месте пожара за медицинской помощью обратились 3 человека с диагнозом гипертонический криз, от госпитализации они отказались.25 ноября в 23 ч. 50 м. на пульт «01» г. Красный Кут поступил сигнал о пожаре в частном доме на ул. Мира. Площадь пожара составила 16 кв.м. На тушение выезжали 2 единицы техники, 4 человека личного состава.27 ноября в 00 ч. 01 м. на пульт «01» г. Энгельс поступил сигнал о пожаре на 1-ом этаже в 5-ти этажном доме на ул. Космонавтов. Горели вещи в бытовом помещении на площади 6 кв.м. Из дома было эвакуировано 12 человек, в том числе 2 ребенка. На тушение выезжали 4 единицы техники, 11 человек личного состава.27 ноября в 07 ч. 15 м. на пульт «01» поступил сигнал о пожаре в частном доме в с. Большая Каменка Лысогорского района. Площадь пожара составила 60 кв.м. На тушение выезжали 2 единицы техники, 4 человека личного состава.