28 ноября 2017 01:52 ВТОРНИК
Новости
18:00 | 27 ноября
Пассажиры могут приобрести билеты в СВ цене от 1999 рублей
17:16 | 27 ноября
По вине нетрезвого водителя произошло массовое ДТП
16:38 | 27 ноября
В Саратове прошел открытый фестиваль "Горница"
15:45 | 27 ноября
Валерий Сурнин: мораль и нравственность – важные составляющие успеха в бизнесе
14:56 | 27 ноября
Под колеса иномарки попала мать с двумя детьми
14:00 | 27 ноября
В консерватории состоялся 44-й благотворительный концерт «Грани Истории»
12:28 | 27 ноября
Житель Энгельса обвиняется в убийстве бывшей сожительницы
11:31 | 27 ноября
На 26-ом Международном органном фестивале состоится большой новогодний праздничный концерт «Старый новый год по-немецки»
10:39 | 27 ноября
Во время пожара на 3-ем Совхозном проезде у трех человек случился гипертонический криз
09:47 | 27 ноября
Саратовский талант во второй раз выступил на сцене телепроекта «Синяя птица»
Объявление
Консультативная юридическая и медицинская помощь лицам, оформляющимся в стационарное учреждение социального обслуживания для престарелых и инвалидов.
Телефон: 8-917-308-51-50.
Вакансия
Редакция приглашает к сотрудничеству
менеджеров по продаже
рекламы на сайт.
Контактный телефон 8-927-226-14-36
Как отдохнуть без лишних вложений
Как бы ни скакал курс евро или доллара, последнее, от чего откажутся россияне, — зимние каникулы. Их, к счастью, никто не отменял. По мнению наших сограждан, в связи с сегодняшней экономической ситуацией в стране туристические агентства и турфирмы, казалось бы, должны были поднять цены на комплексные туры. Однако этого не произошло. Напротив, многие компании, оправдывая доверие своих клиентов, предлагают сейчас довольно выгодные предложения по турам, в том числе и в рассрочку.
Подробнее
Реклама
﻿

Во время пожара на 3-ем Совхозном проезде у трех человек случился гипертонический криз

Новости
Во время пожара на 3-ем Совхозном проезде у трех человек случился гипертонический криз

За прошедшие выходные на территории Саратовской области пожарно-спасательные подразделения ликвидировали 10 пожаров.

В минувшую субботу на пульт «01» г. Саратов поступил сигнал о пожаре в жилом доме на 2 хозяина на 3-ем Совхозном проезде. Площадь пожара составила 45 кв.м. На тушение выезжали 3 единицы техники, 12 человек личного состава. На месте пожара за медицинской помощью обратились 3 человека с диагнозом гипертонический криз, от госпитализации они отказались.

25 ноября в 23 ч. 50 м. на пульт «01» г. Красный Кут поступил сигнал о пожаре в частном доме на ул. Мира. Площадь пожара составила 16 кв.м. На тушение выезжали 2 единицы техники, 4 человека личного состава.

27 ноября в 00 ч. 01 м. на пульт «01» г. Энгельс поступил сигнал о пожаре на 1-ом этаже в 5-ти этажном доме на ул. Космонавтов. Горели вещи в бытовом помещении на площади 6 кв.м. Из дома было эвакуировано 12 человек, в том числе 2 ребенка. На тушение выезжали 4 единицы техники, 11 человек личного состава.

27 ноября в 07 ч. 15 м. на пульт «01» поступил сигнал о пожаре в частном доме в с. Большая Каменка Лысогорского района. Площадь пожара составила 60 кв.м. На тушение выезжали 2 единицы техники, 4 человека личного состава.