Саратовский талант во второй раз выступил на сцене телепроекта «Синяя птица»

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Одному из участников аккомпанировал Андрей Егоров, представлявший Саратовскую область в конкурсе в предыдущем году. В дуэте с Дамиром Кутуевым из Московской области, участвовавшим в самой первой программе проекта в 2015 году, они выступили с участником третьего сезона Семеном Розовым из Тверской области.- Каждый ребенок, вышедший хотя бы раз на телевизионную сцену «Синей птицы», навсегда становится членом большой творческой семьи этого невероятного телепроекта! – объяснила региональный продюсер Анна Савина. – Традиция приглашать выпускников предыдущих сезонов появилась еще в прошлом году, а в этом отличительной особенностью стало создание целых ансамблей, дающих возможность талантам раскрыться еще ярче! Таким образом, особый колорит в номер исполнителя частушек внесла балалайка и из Саратовской области.- Конечно, я уже меньше волновался, чем в первый раз, и это были уже совершенно другие ощущения, - поделился впечатлениями 13-летний Андрей Егоров. – Сейчас уже все было знакомо, меня окружали знакомые лица, но поскольку я уже не участник, а выпускник, которому организаторами была доверена роль аккомпаниатора, я был счастлив просто еще раз окунуться в эту сказочную атмосферу! Было здорово вновь оказаться здесь!В 2016 году воспитанник Детской школы искусств №1 г. Маркса Андрей Егоров выступал с сольным номером во втором сезоне конкурса «Синяя птица». В сопровождении симфонического оркестра он исполнил на балалайке рок-н-ролльную композицию на тему русской народной песни «Я с комариком плясала». Тогда все члены жюри отметили необычное выступление юного саратовского музыканта и порекомендовали ему экспериментировать на своем инструменте дальше, чтобы в будущем выйти на сцену уже в концертной программе. Но дойти до финала ему не хватило зрительских голосов.В течение 2017 года Андрей Егоров стал лауреатом нескольких всероссийских музыкальных конкурсов, а также дипломантом областного конкурса юных талантов «Новые имена Губернии», который был объявлен Губернатором Саратовской области после беспрецедентной победы в предыдущем сезоне сразу двух представительниц региона в конкурсе «Синяя птица». 24 ноября 2017 года начинающему музыканту назначена именная Губернаторская стипендия, которая ежегодно присуждается одаренным детям. Кроме того, в этом году вся семья Егоровых была занесена на Доску почета Саратовской области «Лучшие семьи Губернии» за достойное воспитание троих сыновей, - сообщает пресс-служба ГТРК "Саратов".Фотографии предоставлены оргкомитетом Всероссийского конкурса юных талантов «Синяя птица» и семьей Егоровых.