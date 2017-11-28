Саратовский талант во второй раз выступил на сцене телепроекта «Синяя птица»
26 ноября канал «Россия 1» показал третий выпуск нового сезона Всероссийского конкурса юных талантов «Синяя птица».
Одному из участников аккомпанировал Андрей Егоров, представлявший Саратовскую область в конкурсе в предыдущем году. В дуэте с Дамиром Кутуевым из Московской области, участвовавшим в самой первой программе проекта в 2015 году, они выступили с участником третьего сезона Семеном Розовым из Тверской области.
- Каждый ребенок, вышедший хотя бы раз на телевизионную сцену «Синей птицы», навсегда становится членом большой творческой семьи этого невероятного телепроекта! – объяснила региональный продюсер Анна Савина. – Традиция приглашать выпускников предыдущих сезонов появилась еще в прошлом году, а в этом отличительной особенностью стало создание целых ансамблей, дающих возможность талантам раскрыться еще ярче! Таким образом, особый колорит в номер исполнителя частушек внесла балалайка и из Саратовской области.
- Конечно, я уже меньше волновался, чем в первый раз, и это были уже совершенно другие ощущения, - поделился впечатлениями 13-летний Андрей Егоров. – Сейчас уже все было знакомо, меня окружали знакомые лица, но поскольку я уже не участник, а выпускник, которому организаторами была доверена роль аккомпаниатора, я был счастлив просто еще раз окунуться в эту сказочную атмосферу! Было здорово вновь оказаться здесь!
В 2016 году воспитанник Детской школы искусств №1 г. Маркса Андрей Егоров выступал с сольным номером во втором сезоне конкурса «Синяя птица». В сопровождении симфонического оркестра он исполнил на балалайке рок-н-ролльную композицию на тему русской народной песни «Я с комариком плясала». Тогда все члены жюри отметили необычное выступление юного саратовского музыканта и порекомендовали ему экспериментировать на своем инструменте дальше, чтобы в будущем выйти на сцену уже в концертной программе. Но дойти до финала ему не хватило зрительских голосов.
В течение 2017 года Андрей Егоров стал лауреатом нескольких всероссийских музыкальных конкурсов, а также дипломантом областного конкурса юных талантов «Новые имена Губернии», который был объявлен Губернатором Саратовской области после беспрецедентной победы в предыдущем сезоне сразу двух представительниц региона в конкурсе «Синяя птица». 24 ноября 2017 года начинающему музыканту назначена именная Губернаторская стипендия, которая ежегодно присуждается одаренным детям. Кроме того, в этом году вся семья Егоровых была занесена на Доску почета Саратовской области «Лучшие семьи Губернии» за достойное воспитание троих сыновей, - сообщает пресс-служба ГТРК "Саратов".
Фотографии предоставлены оргкомитетом Всероссийского конкурса юных талантов «Синяя птица» и семьей Егоровых.