Бесплатный поиск корпоративной информации о любых компаниях реализует проект «Записки об офшорах»
На сайте компании «Записки об офшорах» можно воспользоваться услугой по бесплатному поиску корпоративной информации о самых разных компаниях, имеющих регистрацию во многих странах мира: Великобритании, США, Франции, Польше, Швейцарии, Норвегии, Австралии, Дании и других.
Есть возможность узнать, какой вид деятельности зарегистрировала та или иная компания, вовремя ли ею поданы декларации и отчеты, не ликвидирована ли она. Деловые партнеры могут выяснить необходимые для заключения контракта данные: налоговые номера, номера регистрации, адреса компании и многое другое. Даже если компания уже ликвидирована, возможность узнать информацию о ней остается.
При поиске компании в проекте «Записки об офшорах» на сайте может быть выведена информация о статусе компании, ее номер, адрес, тип, данные офицеров компании и т.п. В разных странах компании имеют разные данные регистрации, но при этом в обязательном порядке есть ссылка на адрес базы данных регистра, с которого получена информация.