На Indiegogo стартовала кампания от разработчиков высококлассных компьютеров FREEDOHM
На международной краудфандинговой площадке Indiegogo стартовала кампания по привлечению средств для выпуска компьютеров с поддержкой любых операционных систем. Авторами идеи и концепции является российский стартап FREEDOHM COMPUTERS.
FREEDOHM COMPUTERS продвигает идею персонального компьютера, который позволит максимально эффективно использовать его аппаратные возможности в зависимости от профессиональной деятельности пользователя и сложности решаемых им задач.
Сегодня производители выпускают компьютеры, архитектура которых зачастую позволяет устанавливать не все популярные операционные системы. Универсальные же компьютеры с поддержкой любых популярных ОС, стоят заметно дороже аналогов, аппаратно «перегружены» и не позволяют делать апгрейд.
Разработчики утверждают, что нашли способ решить эту проблему, создав прошивку FREEDOHMWARE, которая позволяет установить на компьютеры их производства любую ОС «прямо из коробки». Она хранится на отдельном чипе памяти и поддерживает обновление.
На первом этапе краудфандинга команда FREEDOHM рассчитывает собрать средства для разработки и тестирования прототипов пяти серийных моделей.