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«АММА» в очередной раз подтвердила качество своей продукции

Новости
«АММА» в очередной раз подтвердила качество своей продукции


Один из крупнейших в России производителей и поставщиков товаров для животных российская компания «АММА», провела презентацию новой двойной переноски для животных DOUBLE собственного бренда TRIOL.

Переноска предназначена для собак и животных любых пород и имеет ряд неоспоримых преимуществ. Прежде всего, это прочность и надежность, удобство и безопасность для питомца. Корпус новой модели выполнен из прочного пластика, в двух изолированных отсеках предусмотрена кормушка для каждого животного. В комплекте присутствуют телескопическая ручка и удобный карман для хранения колес, которые позволят транспортировать животное пешком на любые расстояния.

Производитель с гордостью отмечает, что его продукция используется и в высших дипломатических кругах. Все помнят, как Владимиру Путину на саммите СНГ в Сочи Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов подарил щенка алабая. Животное было доставлено в переноске TRIOL линейки Premium.