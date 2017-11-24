В Правобережье области прогнозируется сильный снег

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По данным Саратовского Гидрометцентра сегодня ночью и завтра на территории области прогнозируется облачная погода с прояснениями. Ночью и днем в большинстве районов ожидается снег, в Правобережье местами сильный. Ночью и утром местами туман, гололед, налипание мокрого снега. Ветер западный, юго-западный 6-11 м/с. Температура ночью 0…-5º, при прояснении до -8°, днём +1…-4º.По информации пресс-службы регионального управления МЧС, в связи с неблагоприятными погодными явлениями председателем областной комиссии по чрезвычайным ситуациям и обеспечению пожарной безопасности даны указания главам Правобережных районов области о введении на их территориях режимов повышенной готовности. Все силы и средства на местах должны быть проверены на готовность к реагированию.Кроме того, в режиме повышенной готовности находится аэромобильная группировка МЧС области и все реагирующие подразделения ведомства.Жителям области рекомендуют по возможности не выезжать на федеральные трассы, за пределы населенных пунктов. В случае поездки важно проверить техническое состояние автомобиля, изучить маршрут следования, взять с собой средства связи, зарядные устройства.Фото http://astreya-company.ru