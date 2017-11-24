Из России в Казахстан не пустили почти 18 тонн картофеля
Груз перевозился без необходимых документов.
По информации регионального управления Россельхознадзора, в ноябре на фитосанитарном контрольном посту «Озинки» инспекторами управления было выявлено нарушение законодательства при вывозе подкарантинной продукции с территории Российской Федерации автомобильным транспортом. В ходе проверки было установлено, что в другую страну переправлялся картофель общим весом 17800 килограммов в Республику Казахстан без фитосанитарной документации.
На владельца груза, допустившего нарушение карантинного законодательства, составлен протокол об административном правонарушении. Ему выдано предписание о возврате партии картофеля для оформления фитосанитарного сертификата.
Фото http://agroday.ru