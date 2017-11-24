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В Саратове пройдет Всероссийский студенческий фестиваль «Театральная матрица»

Новости


С 28 ноября по 3 декабря в Поволжском институте управления РАНХиГС пройдет V Всероссийский студенческий фестиваль Президентской академии «Театральная матрица».

Участниками фестиваля станут команды из Москвы, Санкт-Петербурга, Ростова-на-Дону, Нижнего Новгорода, Новосибирска, Волгограда, Екатеринбурга, Липецка и других городов нашей страны.

Студенты представят драматические спектакли, творческие номера в сольном или коллективном исполнении, эстрадных театральных жанрах.

Помимо конкурсных выступлений гости этого масштабного мероприятия смогут увидеть всю палитру жизни саратовских студентов, познакомиться с их научными, общественными, творческими и спортивными достижениями. Участников ждут квесты, интеллектуальные игры, театральные мастерские, флэш-мобы и экскурсии по памятным местам города.

Символично, что первый юбилейный фестиваль проводится в Саратове. Театральный фестиваль пять лет назад именно здесь начал свое путешествие по всей стране, уже побывав в Москве, Екатеринбурге и Иваново.

На протяжении четырех лет театральная студия «Помост» Поволжского института управления становилась обладателем гран-при фестиваля в общем зачете, - сообщает пресс-служба министерства образования Саратовской области.