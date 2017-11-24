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Исследование НИУ ВШЭ: Система Coca-Cola повышает инвестиционную привлекательность российской экономики

Новости
Исследование НИУ ВШЭ: Система Coca-Cola повышает инвестиционную привлекательность российской экономики

Система Coca-Cola наращивает объемы производства, инвестируя в экономику России значительные средства, одновременно увеличивая закупки у локальных производителей.

Этому процессу не мешает даже непростая политическая ситуация в мире в отношении России. За счет собственного производства и поддержки широкой сети поставщиков и клиентов по всей стране компания последовательно участвует в создании добавленной стоимости для российской экономики.

Специалисты НИУ ВШЭ провели исследование деятельности Системы Coca-Cola в стране в 2013-2016 годы, на основании чего был оценен вклад компании в социально-экономическое развитие РФ. Coca-Cola вложила в экономику России 5,7 миллиардов долларов США в виде инвестиций за все время своей работы в стране, говорится в отчете. С 2013 года Систему Coca-Cola приходится 25% инвестиций всей отечественной отрасли безалкогольных напитков.

Компания входит в число крупнейших налогоплательщиков РФ, а также является одним из самых крупных работодателей в стране. В Системе сейчас трудится более 9600 человек. Ежегодно сумма налоговых отчислений растет, при этом каждый рубль, переведенный Coca-Cola в виде налогов в бюджет, создает до трех рублей в виде дополнительных налоговых потоков. Исследователи приводят цифру 42 млрд рублей – это сумма общих налоговых отчислений компании, ее клиентов и поставщиков в бюджет государства в 2016 году. Сегодня Система Coca-Cola работает над увеличением объемов производства и расширением ассортиментных линеек, инвестирует средства в основные фонды.

Система Coca-Cola поддерживает профессиональное развитие молодежи, способствуя подготовке кадрового резерва РФ. Около 45% сотрудников Системы это специалисты в возрасте 20-29 лет. Среди приоритетов компании – реализация экологических и социальных программ, поддержка спорта.

Источник: https://russian.rt.com/business/article/451523-coca-cola-investizii-rossiya-issledovanie