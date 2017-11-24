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Областной киновидеоцентр запускает «КиноБумеранг»

Новости
Областной киновидеоцентр запускает «КиноБумеранг»

Областной киновидеоцентр готовится к запуску «КиноБумеранга».

Киноклуб под таким названием пройдет на площадке «Детской школы искусств имени В.В. Ковалева» муниципального образования «Город Саратов» по адресу: г. Саратов, пос. Юбилейный, ул. Шевыревская, 6. Начало в 15.00.

Участники киноклуба – воспитанники школы вместе с сотрудниками областного киновидеоцентра станут зрителями одной из отечественных киноновинок 2017 года – фильма-сказки «Жили-были мы» (0+).

Авторы ленты, а также ее литературной основы, — режиссер Анна Чернакова и кинодраматург Александр Адабашьян, а исполнитель одной из главных ролей — Дмитрий Певцов. Все они были почетными гостями открытого фестиваля-конкурса детского и юношеского кино «Киновертикаль-2017», состоявшегося в октябре. Кинолента получила на фестивале приз зрительских симпатий среди фильмов профессиональных авторов.

После просмотра фильма участники киноклуба смогут поделиться своими впечатлениями, рассказать о том, в чем, по их мнению, заключается главная идея фильма, и какова мораль сказки.