В Саратовском этнографическом музее состоялось открытие выставки «Чудесный мир глиняной игрушки»

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Выставка необычна тем, что здесь показана преемственность поколений в одной из семей творческой интеллигенции Саратова. Представлены работы Екатерины Юрьевны Мордовиной, выполненные из необожженной глины, картины её отца Юрия Яковлевича Мордовина и игрушки из глины, изготовленные внуком Ильей. Большая часть предметов выставки - работы Екатерины Юрьевны. Среди них расписные «пряничные» лошадки, фантастические птицы в праздничном оперении, удивительно манерные коты и кошки, а также мудрецы-философы, размышляющие о мироздании.История глиняной игрушки насчитывает не одно тысячелетие. Древнейшие образцы, найденные археологами на территории нашей страны, относятся к эпохе бронзы, ко II тысячелетию до н.э. Это маленькие погремушки, топорики и посуда. История глиняной игрушки стремительно развивалась. Из глины лепили свистульки, кукол, птиц, коней, коз, баранов, медведей и многое другое. Каждый мастер обладал своим стилем и манерой лепки, по-своему украшал изделия. Со временем их стали изготавливать специально для продажи на ярмарках. Известно, что в XVII-XVIII вв. игрушки закупал даже царский двор. В XVIII-XIX вв. производство глиняной игрушки достигло невиданного расцвета. Сложились отдельные региональные и национальные разновидности игрушек.Саратовская глиняная игрушка также имеет давнюю историю. Одной из представительниц саратовской школы является Е. Ю. Мордовина. Изготовлением глиняной игрушки она занялась в 2010 году. Основу её творчества составляют знания о традиционной глиняной игрушке. Однако её работы выделяются особым сказочно-фантастическим стилем. Екатерина сама придумывает образы и воплощает их в сказочные формы. Её изделия овеяны добром, мягким юмором и лиричностью. Среди её работ колоритные этнические образы людей и празднично-волшебные фигурки разнообразных животных, а также множество музыкальных инструментов – свистулек. Игрушки привлекают внимание своей яркой цветовой гаммой и орнаментом в виде точек, кружочков, клеточек и зубцов. Сочетание нескольких цветов в одном изделии требует от мастерицы особого умения. Иногда поверх узора накладывается золотая краска, придающая изделиям еще большую нарядность. Талант Е. Ю. Мордовиной разносторонний. Кроме глиняной игрушки на выставке можно увидеть ее картины, а также изящные подвески, выполнение в технике макраме.