24 ноября 2017 22:07 ПЯТНИЦА
Новости
18:00 | 24 ноября
«АММА» в очередной раз подтвердила качество своей продукции
16:51 | 24 ноября
В Правобережье области прогнозируется сильный снег
15:40 | 24 ноября
Из России в Казахстан не пустили почти 18 тонн картофеля
14:49 | 24 ноября
В Саратове пройдет Всероссийский студенческий фестиваль «Театральная матрица»
13:45 | 24 ноября
Исследование НИУ ВШЭ: Система Coca-Cola повышает инвестиционную привлекательность российской экономики
12:48 | 24 ноября
Областной киновидеоцентр запускает «КиноБумеранг»
11:54 | 24 ноября
В Саратовском этнографическом музее состоялось открытие выставки «Чудесный мир глиняной игрушки»
10:49 | 24 ноября
"СГАУ-Саратов" одержал домашнюю победу над "Каустиком"
09:56 | 24 ноября
Жительница Балашова отсидит 10 лет за убийство знакомого и ранение его родственников
09:00 | 24 ноября
В Саратове откроют первый в России спортивно-событийный уличный кластер
Объявление
Консультативная юридическая и медицинская помощь лицам, оформляющимся в стационарное учреждение социального обслуживания для престарелых и инвалидов.
Телефон: 8-917-308-51-50.
Вакансия
Редакция приглашает к сотрудничеству
менеджеров по продаже
рекламы на сайт.
Контактный телефон 8-927-226-14-36
Как отдохнуть без лишних вложений
Как бы ни скакал курс евро или доллара, последнее, от чего откажутся россияне, — зимние каникулы. Их, к счастью, никто не отменял. По мнению наших сограждан, в связи с сегодняшней экономической ситуацией в стране туристические агентства и турфирмы, казалось бы, должны были поднять цены на комплексные туры. Однако этого не произошло. Напротив, многие компании, оправдывая доверие своих клиентов, предлагают сейчас довольно выгодные предложения по турам, в том числе и в рассрочку.
Подробнее
Реклама
﻿

В Саратовском этнографическом музее состоялось открытие выставки «Чудесный мир глиняной игрушки»

Новости


22 ноября в 15.00 в Саратовском этнографическом музее состоялось открытие выставки «Чудесный мир глиняной игрушки».

Выставка необычна тем, что здесь показана преемственность поколений в одной из семей творческой интеллигенции Саратова. Представлены работы Екатерины Юрьевны Мордовиной, выполненные из необожженной глины, картины её отца Юрия Яковлевича Мордовина и игрушки из глины, изготовленные внуком Ильей. Большая часть предметов выставки - работы Екатерины Юрьевны. Среди них расписные «пряничные» лошадки, фантастические птицы в праздничном оперении, удивительно манерные коты и кошки, а также мудрецы-философы, размышляющие о мироздании.

История глиняной игрушки насчитывает не одно тысячелетие. Древнейшие образцы, найденные археологами на территории нашей страны, относятся к эпохе бронзы, ко II тысячелетию до н.э. Это маленькие погремушки, топорики и посуда. История глиняной игрушки стремительно развивалась. Из глины лепили свистульки, кукол, птиц, коней, коз, баранов, медведей и многое другое. Каждый мастер обладал своим стилем и манерой лепки, по-своему украшал изделия. Со временем их стали изготавливать специально для продажи на ярмарках. Известно, что в XVII-XVIII вв. игрушки закупал даже царский двор. В XVIII-XIX вв. производство глиняной игрушки достигло невиданного расцвета. Сложились отдельные региональные и национальные разновидности игрушек.

Саратовская глиняная игрушка также имеет давнюю историю. Одной из представительниц саратовской школы является Е. Ю. Мордовина. Изготовлением глиняной игрушки она занялась в 2010 году. Основу её творчества составляют знания о традиционной глиняной игрушке. Однако её работы выделяются особым сказочно-фантастическим стилем. Екатерина сама придумывает образы и воплощает их в сказочные формы. Её изделия овеяны добром, мягким юмором и лиричностью. Среди её работ колоритные этнические образы людей и празднично-волшебные фигурки разнообразных животных, а также множество музыкальных инструментов – свистулек. Игрушки привлекают внимание своей яркой цветовой гаммой и орнаментом в виде точек, кружочков, клеточек и зубцов. Сочетание нескольких цветов в одном изделии требует от мастерицы особого умения. Иногда поверх узора накладывается золотая краска, придающая изделиям еще большую нарядность. Талант Е. Ю. Мордовиной разносторонний. Кроме глиняной игрушки на выставке можно увидеть ее картины, а также изящные подвески, выполнение в технике макраме.