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Жительница Балашова отсидит 10 лет за убийство знакомого и ранение его родственников

Новости / ЧП
Жительница Балашова отсидит 10 лет за убийство знакомого и ранение его родственников


Вынесен обвинительный приговор 36-летней Елене Брагиной.

Кровавое преступление было совершено 30 июля в доме на улице Фестивальная в Балашове. Как сообщает СУ СКР по Саратовской области, в утреннее время Брагина находилаясь в гостях у 29-летнего приятеля, где они распивали спиртное. После застолья гостья вспомнила обиду на хозяина за то, что он применил к ней накануне физическую силы в ходе ссоры. Она дождалась, когда мужчина уснул, и нанесла ему один удар ножом в шею.

В тот момент 61-летняя мать потерпевшего попыталась заступиться за него, злоумышленница нанесла ей не менее четырех ударов ножом в голову и туловище. В это время проснулся 38-летний сын потерпевшей, который вмешался в конфликт. Он также получил от преступницы два удара ножом в шею и спину.

Сообщается, что от полученных ранений 29-летний потерпевший скончался на месте, его пострадавшим родственникам медицинская помощь оказана амбулаторно. Согласно результатам судебно-медицинских экспертиз, их здоровью причинен легкий вред.

Приговором суда Брагиной назначено наказание в виде 10 лет 2 месяца лишения свободы. Срок она будет отбывать в колонии общего режима.

Фото https://sevastopol.gov.ru