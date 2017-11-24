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В Саратове откроют первый в России спортивно-событийный уличный кластер

Новости / Спорт
В Саратове откроют первый в России спортивно-событийный уличный кластер


Его инфраструктура позволит проводить спортивно-массовые мероприятия и соревнования всероссийского и даже международного масштаба.

Открытие объекта состоится в ближайшее в воскресенье, 26 ноября, рядом с физкультурно-оздоровительным комплексом "Звездный". Ожидается, что в мероприятии примут участие губернатор Валерий Радев, министр молодежной политики и спорта области Александр Абросимов, президент Федерации воздушно-силовой атлетики России (ФВСАР) Павел Смоляков и другие почетные гости.

В этот же день на новой площадке состоятся показательные выступления и мастер-классы по боевым искусствам, силовому экстриму, кроссфиту, функциональному тренингу и все гости мероприятия смогут поучаствовать в открытой тренировке совместно с именитыми спортсменами, а также подготовиться и выполнить нормативы ГТО.

По информации регионального минспорта, Saratov Sport Street Cluster – уникальное городское общественное пространство, спортивно-событийный многофункциональный комплекс под открытым небом, доступный каждому, где любой желающий сможет комфортно и бесплатно тренироваться в любое время года, а также проводить досуг с семьей или в компании друзей.

Спортивное пространство сочетает в себе зоны отдыха и несколько тренировочных баз по направлениям воркаут, стретчинг, кроссфит, тяжелая атлетика, боевые искусства, комплекс для подготовки и выполнения нормативов ВФСК "ГТО". Инфраструктура спортивного кластера позволяет ему стать передовой площадкой для проведения спортивно-массовых мероприятий и соревнований всероссийского и даже международного масштаба.

Фото https://start33.ru