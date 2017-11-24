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В Саратовской области опробовали проведение устного собеседования по русскому языку для девятиклассников

Новости
В Саратовской области опробовали проведение устного собеседования по русскому языку для девятиклассников


Наш регион в числе 40 субъектов Российской Федерации участвует в проекте по подготовке к внедрению устного собеседования по русскому языку в девятых классах.

По информации министерства образования области, в апробации технологического решения для проведения устного собеседования по русскому языку приняли участие 10 школ из Саратова, а также из Балашовского, Вольского, Ивантеевского, Озинского, Пугачевского районов.

- Мероприятие проводилось с целью проверки организационных, технологических и информационных решений и прошло в нашем регионе в штатном режиме, - отметила заместитель министра образования региона Валерия Ушакова.

Модель итогового собеседования по русскому языку включает чтение текста вслух, пересказ текста с привлечением дополнительной информации, монологическое высказывание по одной из выбранных тем, диалог с экзаменатором-собеседником. На выполнение работы каждому участнику отводится около 15 минут. Участник итогового собеседования получает зачет в случае, если за выполнение работы он набрал 10 или более баллов.

К проведению в образовательной организации итогового собеседования привлекались ответственные организаторы, экзаменаторы-собеседники, эксперты, технические специалисты.

Фото http://omsk-news.net