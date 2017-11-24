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Разработан новый график пассажирских поездов на 2017/2018 гг.

Новости
Разработан новый график пассажирских поездов на 2017/2018 гг.


Он вступит в силу с 10 декабря в 00:00 по московскому времени на всей сети российских железных дорог.

Как сообщает службы корпоративных коммуникаций ПривЖД, всего будет ускорено движение 413 поездов, в том числе 85 поездов будут ускорены более чем на 30 минут. Общее количество поездов категорий «скорый» и «скоростной» увеличится с 346 до 350 и составит почти 63 % от общего количества.

Увеличится количество дневных поездов: будут назначены 10 новых экспрессов (Москва – Вязьма, Москва – Пенза и др.). Всего в новом графике будут курсировать 54 пары «дневных» поездов на 28 маршрутах (в графике на 2016/2017 год – 43 пары поездов на 22 маршрутах).

На наиболее востребованных у пассажиров маршрутах в новом графике назначены 19 новых поездов (Ставрополь – Адлер, Москва – Ковров и др.).

Международные пассажирские перевозки будут осуществляться в прямом и транзитном сообщениях в 11 стран Европы и Азии (Германию, Францию, Польшу, Австрию, Чехию и другие), а также в 11 стран СНГ и Балтии (Беларусь, Украина, Молдова, Казахстан, Киргизия, Таджикистан, Узбекистан, Азербайджан, Латвия, Литва, Эстония).

Общие размеры движения пассажирских поездов дальнего следования составят 558 пар поездов (одна пара включает в себя рейс туда и обратно) в 405 различных сообщениях (в графике движения на 2016/2017 год – 565 пар в 411 сообщениях). Для обеспечения перевозок пассажиров будет сформировано 1 143 состава поездов (в 2016/2017 год – 1 123 состава).

Общие размеры пригородного движения в графике 2017/2018 гг. увеличились на 45 пар поездов и составили 3660 пар (3615 пар в 2016/2017 гг.).

Кроме того, в рамках проведения в России Чемпионата мира по футболу FIFA 2018 для обеспечения перевозки болельщиков между городами проведения матчей будет разработано дополнительно расписание для более 500 поездов.

Фото https://pbs.twimg.com