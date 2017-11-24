Адвокат отправится в колонию за мошенничество

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По информации СУ СКР по Саратовской области, в марте 2011 года Стоянов, находясь в офисе одного из предприятий города Энгельса, путем обмана совершил хищение денежных средств в сумме 5 миллионов рублей, принадлежавших директору данного предприятия. За указанное вознаграждение он пообещал оказать ему содействие в решении вопроса о невозбуждении в отношении него уголовного дело сотрудниками правоохранительных органов. При этом адвокат какими-либо полномочиями в решении указанного вопроса не обладал.Кроме того, днем 24 февраля 2016 года Стоянов, находясь в помещении одного из кафе города Саратова, совершил покушение на хищение денежных средств в сумме 100 тысяч рублей, принадлежавших местному жителю. Эти деньги он якобы обязался передать в качестве взятки работникам правоохранительных органов за содействие в прекращении уголовного дела по обвинению отца последнего. В указанный день мошеннику была передана только часть незаконного вознаграждения в сумме 50 тысяч рублей. В дальнейшем его действия были пресечены в результате грамотно спланированных и организованных оперативно-розыскных мероприятий, проведенных сотрудниками УФСБ России по Саратовской области.Приговором суда Стоянову назначено наказание в виде 5 лет 3 месяцев лишения свободы. Этот срок он проведет в исправительной колонии общего режима. Осужденный решение суда обжаловал, однако апелляционная инстанция Саратовского областного суда оставила приговор без изменения.Фото https://www.borsatek.com