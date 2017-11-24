Детсадовцы примут участие в празднике "Со мной всегда моя семья"
Мероприятие будет посвящено Дню матери, который отмечается в России 26 ноября.
Фестиваль семейного творчества "Со мной всегда моя семья" состоится сегодня, 23 ноября, в актовом зале администрации Фрунзенского района. Мероприятие является традиционным и проводится четвертый год в поддержку семейных ценностей, развития творческих способностей детей.
Участие в празднике примут семьи воспитанников 11 детских садов района, которые представят творческие, вокальные, поэтические, спортивные и танцевальные номера. Руководители райадминистрации поздравят участников фестиваля и вручат им благодарственные письма и подарки.