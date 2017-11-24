Продолжается подготовка к областному фестивалю «Город кино»

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По информации областного киновидеоцентра, областной фестиваль-конкурс исполнителей музыкальных произведений из отечественных кинофильмов «Город кино» проводится в нашем регионе на протяжении 10 лет. В этом году центральной темой фестиваля станут музыка и песни к кинофильмам Эльдара Рязанова.Всего на конкурс поступило 108 заявок. При этом самому юному участнику фестиваля-конкурса - 8 лет, а самому старшему – 75 лет.7 декабря в большом актовом зале Саратовского областного Дома работников искусств члены жюри конкурса будут оценивать сольные выступления и номера, подготовленные творческими коллективами. Приветствуются творческий подход к исполнению, красочные и яркие выступления, использование видеоряда.Представить свои вокальные и инструментальные номера в заключительном туре фестиваля приедут участники из 26 районов области, а также из Саратова, ЗАТО Светлый и ЗАТО Шиханы.Фото https://dixinews.ru