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Продолжается подготовка к областному фестивалю «Город кино»

Новости / Культура
Продолжается подготовка к областному фестивалю «Город кино»


В этом году его частниками году станут представители 29 муниципалитетов.

По информации областного киновидеоцентра, областной фестиваль-конкурс исполнителей музыкальных произведений из отечественных кинофильмов «Город кино» проводится в нашем регионе на протяжении 10 лет. В этом году центральной темой фестиваля станут музыка и песни к кинофильмам Эльдара Рязанова.

Всего на конкурс поступило 108 заявок. При этом самому юному участнику фестиваля-конкурса - 8 лет, а самому старшему – 75 лет.

7 декабря в большом актовом зале Саратовского областного Дома работников искусств члены жюри конкурса будут оценивать сольные выступления и номера, подготовленные творческими коллективами. Приветствуются творческий подход к исполнению, красочные и яркие выступления, использование видеоряда.

Представить свои вокальные и инструментальные номера в заключительном туре фестиваля приедут участники из 26 районов области, а также из Саратова, ЗАТО Светлый и ЗАТО Шиханы.

Фото https://dixinews.ru