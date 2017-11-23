Саратовские школьники приняли участие в акции «Засветись!»
Профилактическая акция, организованная Госавтоинспекцией города, прошла в торговом центре «Тау Галерея».
Основной темой подобных мероприятий является популяризация световозвращающих элементов и привлечение внимания к их использованию детей и их родителей.
Вот и на этот раз ребята демонстрировали светоотражающие элементы, принимали активное участие в веселых играх и конкурсах.
Участникам мероприятия были вручены светоотражатели и настольные игры, посвященные правилам ДТП.
Фото http://www.ku66.ru