У балашовца украли телевизор и мультиварку
Предполагаемый вор задержан.
По информации пресс-службы регионального управления МВД, с заявлением о краже в полицию обратился 53-летний житель Балашова. Он рассказал, что неизвестные похитили из его квартиры телевизор и мультиварку. По словам заявителя произошло это в 18-19 ноября.
В ходе оперативно-розыскных мероприятий полицейскими задержан ранее неоднократно судимый житель Балашова 1984 года рождения. Похищенный телевизор у него изъят. Вынесено постановление о возбуждении уголовного дела. Подозреваемый находится под подпиской о невыезде.
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