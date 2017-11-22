В России регламентируют работу анонимайзеров, VPN-расширений и приложений, поисковых систем
В России с 1 ноября начал действовать закон, предусматривающий ограничение свободы доступа россиян к ряду интернет-ресурсов. Речь идет о достаточно жесткой регламентации порядка работы анонимайзеров, VPN-расширений и приложений, а также поисковых систем.
В соответствии с законом под запрет попадает широкий круг программного обеспечения – от мессенджеров до MMORPG, в которых заинтересованные лица могут вступать в переписку или переговоры, взаимодействуя друг с другом. Отметим, что для изучения возможности блокировки интернет-сервисов в ФГУП «Главный радиочастотный центр», подведомственном Роскомнадзору, создан специальный департамент. Кроме того, в первом чтении принят законопроект о введении административной ответственности за несоблюдение новых норм ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите информации».
Специалисты уверены, что в скором времени ограничение свободы доступа к интернету будет только усиливаться, а меры ответственности за нарушение закона в этой сфере ужесточатся.