Состоится творческий вечер Риммы Беляковой
Мероприятие пройдет сегодня в 16.00 в музее-усадьбе Н.Г.Чернышевского в рамках проекта "Провинциального салона".
Римма Ивановна Белякова — российская актриса театра и кино, режиссер, театральный педагог, народная артистка России. Родилась в городе Горький. В 1961 году окончила школу-студию МХАТ (курс А. М. Карева). Р.И.Белякова - Лауреат Областного театрального фестиваля «Золотой Арлекин», Лауреат Премии им М.И.Царева (Москва), Лауреат Премии «Золотая Маска» (Москва), обладательница Государственной награды «Орден Почёта», Почётного знака Губернатора Саратовской области «За любовь к родной земле», награды «За выдающийся вклад в развитие театрального искусства», Председатель Саратовского отделения Союза театральных деятелей.
С 1970 года преподает в Саратовском театральном училище (ныне Театральный институт Саратовской государственной консерватории им. Л.В. Собинова), профессор, заведующая кафедрой мастерства актера.
За годы работы в Саратовском театре юного зрителя имени Ю.П.Киселева и Саратовском академическом театре драмы им. И.А.Слонова ею было сыграно более 40 ролей классического и современного русского и зарубежного репертуара, самых разных по характеру и объему.
В ходе творческого вечера Римма Ивановна поделится воспоминаниями, прочтет стихи, ответит на вопросы гостей салона.
Напомним также, что 26 ноября в Саратова откроется фестиваль "Мы были первыми!", в программе которого заявлены спектакли, концерты и мастер-классы первых выпускников театрального факультета Саратовской консерватории им Л.В.Собинова, мастерской народной артистки России Риммы Беляковой.
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