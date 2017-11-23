Саратовцам расскажут о профилактике гриппа и ОРВИ
Сегодня в 14.00 на улице Волжской состоится акция "Трамвай здоровья".
Мероприятие, посвященное профилактике гриппа и ОРВИ, организовано специалистами Областного центра медицинской профилактики при поддержке регионального минздрава и администрации Саратова.
В рамках акции любой желающий сможет пройти обследование у медицинских специалистов, получить индивидуальные медицинские консультации, в том числе по профилактике простудных заболеваний.
Фото http://sarinform.com