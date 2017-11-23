Пограничники задержали партию меда из Казахстана
Установлен факт отсутствия сопроводительных документов.
По информации регионального управления Россельхознадзора, 18 ноября на МАПП «Озинки» пограничниками выявлен автомобиль, перевозивший через государственную границу из Республики Казахстан в Российскую Федерацию мед в количестве 300 кг.
В рамках межведомственного взаимодействия инспектором управления Россельхознадзора в ходе осмотра подконтрольного груза установлен факт отсутствия ветеринарных сопроводительных документов. Мед возращен по месту выхода в Казахстан.
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