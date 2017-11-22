Жительница Энгельса подозревается в мошенничестве
Всех, кто пострадал от ее действий, просят сообщить в полицию.
По информации пресс-службы регионального управления МВД, злоумышленница обманным путем проникала в квартиры потерпевших, представляясь ясновидящей или сотрудницей социальной службы. Чаще всего она просила доверчивых пенсионеров разменять крупные купюры, используя при этом "билеты банка приколов".
В настоящее время устанавливаются дополнительные эпизоды противоправной деятельности задержанной. Всех, кто пострадал от действий подозреваемой, просят незамедлительно связаться с ближайшим отделом полиции или позвонить по телефонам: 747 015, 747 016 или 02 ( с мобильного 102).
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