За выборами президента будут следить около 100 тысяч наблюдателей от общественных палат

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Как сообщает пресс-служба Общественной палаты Российской Федерации, в Госдуме в первом чтении приняты поправки к закону "О выборах Президента РФ", которые наделяют Общественную палату России и региональные палаты правом назначать наблюдателей в избирательные комиссии.– Выборы — это борьба, и наша миссия — обеспечить ее честность и прозрачность, - прокомментировал секретарь ОП РФ Валерий Фадеев. В этом и замысел этого соглашения, чтобы люди, заинтересованные в легитимности выборов, в полной открытости выборов, в том, чтобы на них не было нарушений, смогли принять участие в общественном наблюдении.Фото http://www.ng.ru