Саратовцев предупреждают о неблагоприятных погодных условиях
Ожидается туман и ухудшение видимости.
По информации Саратовского ЦГМС, в ближайшие сутки в Саратове прогнозируется облачная погода с прояснениями, небольшие осадки в виде дождя и мокрого снега, туман, на дорогах гололедица.
Температура: ночью – 1 0С… + 1 0С, днем + 1 0С… + 3 0С. Ветер западный 5-10 м/с.
Саратовцев предупреждают, что из-за тумана и гололедицы возможно затруднение в работе транспорта, повышение риска возникновения дорожно-транспортных происшествий.
Фото http://topnews.pl.ua