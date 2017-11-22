Саратов готовится к зимнему спортивному сезону

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Как рассказал начальник управления по физической культуре и спорту городской администрации Николай Кузнецов, к зиме в Саратове планируется подготовить 183 спортивных сооружений. В частности, будут работать 8 катков массового катания на стадионах "Спартак", "Динамо", "Волга", "Торпедо", "Сокол", в Детском парке, МОУ "СОШ № 56", стадионе СГТУ. Также будут открыты 46 хоккейных коробок, 78 площадок для зимнего футбола, 36 ледовых площадок. Горожан будут готовы принять 15 лыжных баз. В лесопарковой зоне Кумысной поляны будет проложено более 50 км лыжных трасс (круги 5 км, 7,5 км и 15 км., 25 км.). По традиции, на Театральной площади установят хоккейную коробку, оборудованную звукоусиливающим и осветительным оборудованием, местами для переодевания и отдыха.В зимний период запланировано проведение спортивных соревнований по лыжным гонкам, хоккею, конькобежному спорту, зимнему футболу. На ледовых площадках и хоккейных коробках при общеобразовательных организациях будет предусмотрена работа тренеров-инструкторов по катанию на коньках. В целом в зимний оздоровительный период управлением по физической культуре и спорту планируется провести более 250 спортивных и физкультурных мероприятий с охватом более 30 тысяч человек.Долгожданным событием зимнего оздоровительного сезона 2018 года станут соревнования "Саратовская Лыжня". Кроме того, в феврале управление по физкультуре и спорту планирует совместно с Олимпийским советом Саратовской области на базе лыжного стадиона "Зимний" провести День зимних видов спорта. В мероприятии примут участие прославленные спортсмены Саратова и области.Фото https://img.rl0.ru