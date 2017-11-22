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Жительнице Вольска выплатит штраф за нападение на полицейских

Новости
Жительнице Вольска выплатит штраф за нападение на полицейских


Вынесен приговор 33-летней Светлане Наумовой, обвинявшейся в применении насилия, не опасного для жизни и здоровья, в отношении представителя власти.

Как сообщает пресс-служба следственного управления региона, 26 сентября в ночное время инспекторами ДПС на улице Ленина в Вольске был остановлен автомобиль под управлением Наумовой, у которой усматривались признаки алкогольного опьянения. В связи с тем, что женщина отказалась пройти медицинское освидетельствование на установление состояния алкогольного опьянения, полицейским необходимо было составить протокол об административном правонарушении.

Находясь в служебном автомобиле, задержанная укусила инспектора ДПС за руку, а впоследствии, выйдя из транспортного средства, нанесла удар кулаком в грудь другому сотруднику.

Приговором суда Наумовой назначено наказание в виде штрафа в размере 40 тысяч рублей.

Фото https://ki.ill.in.ua