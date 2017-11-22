Несколько предприятий Саратова вечером останутся без воды
Будут проводиться аварийно-восстановительные работы на промышленном водоводе d900 мм.
По информации пресс-службы МУПП "Саратовводоканал", в связи с этим сегодня с 17.00 до окончания работ будет прекращена подача технической воды (воды непитьевого качества) ряду предприятий и организаций. В их числе ОАО «Завод «Нефтегазмаш», АО «Саратовский радиоприборный завод», ПАО «Тантал», АО «Жировой комбинат», ООО «СЭПО-ЗЭМ», АО «НПП «Контакт» и другие. Всего в списке 25 адресов.
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