По бульвару Героев Отечества можно будет погулять уже следующей весной

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Как рассказала архитектор Кировского района Елена Шустова, бульвар запроектирован в виде трех аллей: центральной и двух второстепенных. На его территорию организованы входы с четырех сторон. В границах бульвара расположены детская игровая площадка, спортивная площадка, велодорожка, специальные места для размещения в перспективе малых архитектурных форм, а также смонтирована современная система освещения. На участке бульвара между улицами им. Панченко К.П. и им. Еремина Б.П. есть православный храм Спиридона Тримифунтского.Изюминкой проекта станут три фонтана, расположенные в разных частях бульвара. В 9 микрорайоне будет установлен фонтан "Влюбленным", 11-м – "Амулет", в 10-м - музыкальный или поющий фонтан.В настоящее время ведутся заключительные работы по благоустройству. Установлена большая часть скамеек и урн. Уже появились детские площадки, игровой и спортивный комплексы, оснащенные различным оборудованием.Сейчас проводятся работы по озеленению территории бульвара. Проектом предусмотрена линейная и полузамкнутая посадка деревьев. Предлагаемые породы декоративные и сочетаются между собой по форме кроны, цвету и форме листьев.