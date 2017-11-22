В Казачке установлен карантин по бешенству
В населенном пункте проведены первоочередные мероприятия, направленные на предотвращение распространения заболевания.
По информации управления ветеринарии правительства области, в связи с выявлением заболевания бешенством павшей собаки, принадлежавшей владельцу личного подсобного хозяйства, с 22 ноября в селе Казачка Калининского района установлен карантин.
Ветеринарными специалистами выполнены неотложные мероприятия, направленные на предотвращение распространения инфекции из очага. Труп больного животного уничтожен путем сжигания. Территория очага продезинфицирована. В личном подсобном хозяйстве животные привиты против бешенства.
В период действия карантина в селе ветеринарная служба будет проводить подворные обходы в целях выявления больных животных и вакцинации восприимчивого поголовья.
Сообщается, что карантин будет действовать два месяца, если на указанной территории за этот период не будет выявлено других случаев бешенства.
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